COVID, IN GRECIA MULTA DI 100 EURO AL MESE PER GLI OVER 60 CHE NON SI VACCINANO

Una multa di 100 euro al mese per le persone con più di 60 anni che rifiutano di vaccinarsi contro il Covid. E' la misura annunciata in Grecia dal primo ministro, Kyriakos Mitsotakis, per incentivare...

Una multa di 100 euro al mese per le persone con più di 60 anni che rifiutano di vaccinarsi contro il Covid. E' la misura annunciata in Grecia dal primo ministro, Kyriakos Mitsotakis, per incentivare la popolazione a immunizzarsi contro il virus, alla luce anche dei timori suscitati dalla nuova variante Omicron.

Come riporta il sito Ekathimerini, sono circa 520mila gli over 60 in Grecia che ancora non sono vaccinati.

La multa sarà imposta automaticamente dall'Autorità indipendente delle entrate pubbliche.

Nel corso di una conferenza stampa, Mitsotakis ha sottolineato che l'allerta del governo è massima per la nuova variante, anche se finora in Grecia non sono stati individuati casi di Omicron.

Al momento circa il 63% della popolazione greca è vaccinata, anche se nelle ultime settimane sono aumentati gli appuntamenti per i vaccini.