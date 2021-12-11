COVID, IN ITALIA 21.042 POSITIVI, 96 LE VITTIME: TASSO DI POSITIVITÀ AL 3,7%. IN SICILIA 887 I NUOVI POSITIVI, 8 I MORTI

DATI SICILIASono 887 i nuovi casi di Covid19 registrati nell'isola a fronte di 23.720 tamponi processati in Sicilia.Ieri i nuovi positivi erano 1.143.Il tasso di positività sale al 3,7% ieri era al 3,...

DATI SICILIA

Sono 887 i nuovi casi di Covid19 registrati nell'isola a fronte di 23.720 tamponi processati in Sicilia.

Ieri i nuovi positivi erano 1.143.

Il tasso di positività sale al 3,7% ieri era al 3,5%.

L'isola è, all'ottavo posto per contagi, al primo posto c'è il Veneto con 4.062, al secondo posto la Lombardia con 4.024 al terzo il Lazio con 1.745 casi, al quarto il l'Emilia Romagna con 1.733 casi, al quinto il Piemonte con 1.652 casi, al sesto posto la Campania con 1.329 casi e al settimo posto la Toscana con 924 casi.

Gli attuali positivi sono 15.304 con un aumento di 197 casi. I guariti sono 682 mentre le vittime sono 8 e portano il totale dei decessi a 7.276.

Sul fronte ospedaliero sono 400 ricoverati, con 8 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 44, due casi in meno rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 162 casi, Catania 259, Messina 29, Siracusa 84, Ragusa 51, Trapani 78, Caltanissetta 98, Agrigento 100, Enna, 66.

DATI ITALIA

Sono 21.042 i nuovi contagi da coronavirus in Italia secondo il bollettino di ministero della Salute e Protezione Civile di oggi, sabato 11 dicembre.

Si registrano inoltre altri 96 morti. 565.077 i tamponi effettuati in 24 ore, per un tasso di positività che si attesta al 3,7%. Sono 76 gli ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore che portano il totale dei pazienti in rianimazione a 818. Al netto dei dimessi i ricoverati sono due in più di ieri. Aumentano anche i ricoverati con sintomi che sono 56 in più e portano il totale dei pazienti a 6.539.

Dall'inizio dell'emergenza i contagiati sono stati 5.206.305 mentre le vittime 134.765. I guariti salgono a 4.797.658 e sono 10.205 in più di ieri. Ad oggi in Italia i positivi sono 273.882, 10.734 in più in 24 ore.