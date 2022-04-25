COVID: IN SICILIA 1.777 I NUOVI POSITIVI, 7 I MORTI, SONO 121.188 GLI ATTUALI POSIVITI NELLA REGIONE
Sono 1.777 i nuovi casi di Covid19 in Sicilia registrati a fronte di 11.303 tamponi processati nell'isola; ieri erano 4.014.
Il tasso di positività scende al 15,7% mentre ieri era al 16,5%.
La Sicilia è oggi al settimo posto per contagi esattamente come ieri. Gli attuali positivi sono 121.188 con un aumento di 640 casi. I guariti sono 1.534 mentre le vittime sono 7 portano il totale dei decessi a 10.493.
Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 861, 5 in meno rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 51, tre in più rispetto a ieri A livello provinciale si registrano a Palermo 619 casi, Catania 361, Messina 189, Siracusa 112, Trapani 282, Ragusa 147, Caltanissetta 101, Agrigento 185, Enna 185. (