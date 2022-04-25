COVID: IN SICILIA 1.777 I NUOVI POSITIVI, 7 I MORTI, SONO 121.188 GLI ATTUALI POSIVITI NELLA REGIONE

Sono 1.777 i nuovi casi di Covid19 in Sicilia registrati a fronte di 11.303 tamponi processati nell'isola; ieri erano 4.014.Il tasso di positività scende al 15,7% mentre ieri era al 16,5%.La Sicilia è...

A cura di Redazione 25 aprile 2022 19:05

