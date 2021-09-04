COVID: IN SICILIA 1200 (327 A CATANIA) I NUOVI POSITIVI, 22 I MORTI. AUMENTANO I RICOVERI

Sono 1.200 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 18.260 tamponi processati in Sicilia. L'incidenza sale al 6,6% ieri era al 6,1% .L'isola resta sempre al primo...

Sono 1.200 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 18.260 tamponi processati in Sicilia. L'incidenza sale al 6,6% ieri era al 6,1% .

L'isola resta sempre al primo posto per nuovo contagio giornaliero seguita a distanza dal Veneto con 645 casi. Gli attuali positivi sono 28.285 con un incremento di 155 casi.

I guariti sono 1.023 mentre si registrano altre 22 vittime che portano il totale dei decessi a 6.434.

La Regione Sicilia comunica che i 22 deceduti comunicati in data odierna sono avvenuti: 1 il 4 settembre, 7 il 3 settembre, 11 il 2 settembre, 1 il 22 agosto, 1 il 20 agosto, 1 il 12 agosto.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 965 i ricoverati, 8 in più rispetto al giorno precedente mentre in terapia intensiva sono 117, due in più rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 219, Catania 327 Messina 246, Siracusa 99, Ragusa 55, Trapani 119, Caltanissetta 65, Agrigento 39, Enna 31.

DATI ITALIA

Sono 6.157 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 4 settembre 2021, secondo i dati Covid-19 - regione per regione - nel bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute.

Da ieri, registrati altri 56 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 331.350 tamponi con un tasso positività all'1,85%. Crescono di 40 unità i ricoverati, 13 in più le terapie intensive occupate. Da inizio pandemia i decessi sono stati 129.466. Sono 4.299.621 in totale i dimessi e guariti, 6.086 nelle ultime 24 ore, e sono 137.039 gli attuali positivi nel nostro Paese.