COVID. IN SICILIA 1681 (353 A CATANIA) NUOVI POSITIVI E 11 MORTI. AUMENTANO I RICOVERI

Sono 1.681 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 22.589 tamponi processati in Sicilia.L'incidenza scende al 6,4% ieri era al 6,5%.Attualmente positive sono 26.5...

A cura di Redazione 27 agosto 2021 17:22

