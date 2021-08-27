COVID. IN SICILIA 1681 (353 A CATANIA) NUOVI POSITIVI E 11 MORTI. AUMENTANO I RICOVERI
Sono 1.681 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 22.589 tamponi processati in Sicilia.L'incidenza scende al 6,4% ieri era al 6,5%.Attualmente positive sono 26.5...
Sono 1.681 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 22.589 tamponi processati in Sicilia.
L'incidenza scende al 6,4% ieri era al 6,5%.
Attualmente positive sono 26.525 persone. Undici nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 6.285.
I guariti ammontano invece a 238.541, 1.255 in più rispetto a quanto registrato ieri.
Degli attuali positivi, 881 (+26) pazienti sono ricoverati con sintomi, 103 persone sono in terapia intensiva (=).
Questa la ripartizione dei casi, provincia per provincia, secondo quanto riferito dalla Regione siciliana.
- Palermo: 78.040 (329),
- Catania: 67.516 (353),
- Messina: 29.975 (18),
- Siracusa: 19.865 (233),
- Ragusa: 17.876 (308),
- Trapani: 17.296 (126),
- Caltanissetta: 16.408 (94),
- Agrigento: 16.010 (133),
- Enna: 8.365 (87)
DATI ITALIA
Sono 7.826 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore (ieri 7.221). I decessi sono 45 contro i precedenti 43.
Sono 265.480 i tamponi effettuati (220.872 il giorno precedente), con un tasso di positività al 2,95%, in calo sul 3,27% precedente.
Ancora in lieve aumento i pazienti in terapia intensiva (+8), per un totale di 511. I ricoveri nei reparti ordinari sono +55.
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 7.826 contagiati
• 45 morti
• 6.717 guariti
+8 terapie intensive | +55 ricoveri
265.480 tamponi
Tasso di positività: 2,9% (-0,3%)
76.493.946 dosi di vaccino somministrate in totale