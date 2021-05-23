COVID, IN SICILIA 238 NUOVI CONTAGI E 2 MORTI . OSPEDALI SEMPRE PIÙ VUOTI

Sono 238 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 11.010 tamponi processati, con una incidenza poco al di sotto del 2,2%, in leggero aumento rispetto a ieri.La Regione resta settima per numero di co...

Sono 238 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 11.010 tamponi processati, con una incidenza poco al di sotto del 2,2%, in leggero aumento rispetto a ieri.

La Regione resta settima per numero di contagi giornalieri come ieri.

I morti sono stati due e portano il totale a 5.739. Il numero degli attuali positivi è di 12.928 con una diminuzione di 339 casi. I guariti oggi sono 575. Negli ospedali i ricoverati sono 720, 46 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 102, 2 in meno rispetto al bollettino precedente.

La distribuzione tra le province vede ancora Catania in testa con 67 nuovi casi seguita da Messina con 49 e Palermo con 43, poi Siracusa 24, Trapani 20, Ragusa 17 come anche Caltanissetta 17, Agrigento 1, Enna nessun nuovo positivo.

DATI ITALIA

Sono 3.995 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 23 maggio, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, nelle regioni, registrati 72 morti, che portano il totale a 125.225 dall'inizio dell'emergenza legata al covid-19. Da ieri, eseguiti 179.391 tamponi: il tasso di positività è al 2,2%.