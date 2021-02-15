COVID, IN SICILIA 332 NUOVI CASI E 21 MORTI NELLE ULTIME 24ORE

Continua a calare il numero quotidiano dei positivi in Sicilia: sono 332 con 18.637 tamponi.La regione resta al nono posto nel numero dei nuovi contagi.Le vittime sono state 21 nelle ultime 24 ore e p...

Continua a calare il numero quotidiano dei positivi in Sicilia: sono 332 con 18.637 tamponi.

La regione resta al nono posto nel numero dei nuovi contagi.

Le vittime sono state 21 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.869. Gli attualmente positivi sono 34.549, con una diminuzione di 317 casi rispetto a ieri. I guariti sono 628. Negli ospedali aumentano i ricoveri 1.200, 15 in più rispetto a ieri, il dato dei ricoveri in terapia intensiva non cambia 165 come ieri. La distribuzione nelle province vede Palermo con 110 casi, Catania 110, Messina 51, Trapani 9, Siracusa 16, Ragusa 5, Caltanissetta 19, Agrigento 2, Enna 10.

DATI ITALIA

Casi scendono 7.351, ma più vittime 258. Scendono i nuovi casi di Coronavirus in Italia: sono 7.351 i positivi nelle ultime 24 ore contro gli 11.068 del giorno precedente. I test (molecolari e antigenici) sono stati 179.278, circa 26 mila in meno. Ma tasso di positività giù al 4,1%, dal 5,3% di ieri. Sono i dati diffusi dal ministero della Salute

Torna a crescere il numero dei decessi, sono 258(ieri 221). In aumento i ricoveri,+4 terapie intensive. Gli 'attualmente positivi' scendono sotto quota 400 mila, -4.685 in 24 ore. Non accadeva dal 2 novembre scorso.