COVID: IN SICILIA 466 NUOVI POSITIVI, 9 I MORTI. A PATERNO'GLI ATTUALI POSITIVI SONO 68 SOGGETTI
Sono 466 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 24.601 tamponi processati in Sicilia.
Ieri i nuovi positivi erano 372.
L'incidenza sale all'1,9% ieri era all'1,4%.
L'isola è al sesto posto per contagi, al primo c'è la Lombardia con 840 casi, al secondo posto il Veneto con 792 casi al terzo la Campania con 722 casi, al quarto il Lazio con 716 casi, al quinto con l'Emilia Romagna con 618 casi.
Gli attuali positivi sono 7.639 con un decremento di 172 casi. I guariti sono 285 mentre si registrano altre 9 vittime, che portano il totale dei decessi a 7.042.
Sul fronte ospedaliero sono adesso 350 ricoverati, con 11 ricoverati in meno rispetto a ieri in terapia intensiva sono 39 con due casi in meno rispetto a ieri .
Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 64 casi, Catania 183, Messina 5, Siracusa 73, Ragusa 4, Trapani 50, Caltanissetta 29, Agrigento 31, Enna, 27.
PATERNO':
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 05/11/2021 ORE 14:15
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 68 di cui 1 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 145. I dati sono in continuo aggiornamento.