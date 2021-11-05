COVID: IN SICILIA 466 NUOVI POSITIVI, 9 I MORTI. A PATERNO'GLI ATTUALI POSITIVI SONO 68 SOGGETTI

Sono 466 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 24.601 tamponi processati in Sicilia.Ieri i nuovi positivi erano 372.L'incidenza sale all'1,9% ieri era all'1,4%....

A cura di Redazione 05 novembre 2021 19:59

Condividi