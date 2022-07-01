COVID: IN SICILIA 6.306 I NUOVI POSITIVI, UNDICI I DECESSI. IL TASSO DI POSITIVITÀ SCHIZZA AL 28 %

Sono 6.306 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 22.598 tamponi processati.Ieri erano 6.723.Il tasso di positività sale dal 25 al 28%. L'isola al settimo posto...

Sono 6.306 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 22.598 tamponi processati.

Ieri erano 6.723.

Il tasso di positività sale dal 25 al 28%. L'isola al settimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 85.960 con un aumento di 4.486 casi. I guariti sono 2.378, mentre sono undici le vittime che portano il totale dei decessi a 11.204.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 849, ventinove in più rispetto al giorno precedente. In terapia intensiva sono 27, due in più rispetto a ieri.

A livello provinciale si registrano a Palermo 1.757 casi, Catania 1.758, Messina 697, Siracusa 641, Trapani 486, Ragusa 497, Caltanissetta 272, Agrigento 648, Enna 119.

DATI ITALIA

Sono 86.334 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 83.274. Le vittime sono invece 72, in aumento rispetto alle 59 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 316.040 tamponi con il tasso di positività che si attesta al 27,3%, sostanzialmente stabile rispetto al 28,1% di ieri. Sono invece 264 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 3 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 37. I ricoverati nei reparti ordinari sono 6.830, ovvero 238 in più rispetto a ieri.

Gli italiani positivi al Coronavirus si avviano nuovamente a toccare quota 1 milione: sono 929.006, in continua crescita negli ultimi giorni. In totale sono 18.610.011 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 168.425. I dimessi e i guariti sono 17.512.580, con un incremento di 42.611.