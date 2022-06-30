COVID IN SICILIA 6.723 NUOVI CASI, TASSO IN CRESCITA. CRESCONO ANCORA GLI OSPEDALIZZATI

Sono 6.723 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore a fronte di 26.937 tamponi processati. Ieri erano 5.832. Il tasso di positività sale dal 21,7 al 25%. L’isola è al quinto p...

Sono 6.723 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore a fronte di 26.937 tamponi processati. Ieri erano 5.832. Il tasso di positività sale dal 21,7 al 25%. L’isola è al quinto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 81.474 con un aumento di 5.403 casi.

I guariti sono 2.276 mentre cinque sono le vittime che portano il totale dei decessi a 11.193. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 820, diciannove in più rispetto al giorno precedente, mentre in terapia intensiva sono 25, quattro in meno.

A livello provinciale si registrano a Palermo 2.029 casi, Catania 1.772, Messina 1.122, Siracusa 625, Trapani 508, Ragusa 480, Caltanissetta 272, Agrigento 630, Enna 247.