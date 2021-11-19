COVID: IN SICILIA 640 I NUOVI POSITIVI, 6 I MORTI NELLE ULTIME 24 ORE

Sono 640 i nuovi casi di Covid19 registrati nell'isola a fronte di 27.358 tamponi processati in Sicilia.Ieri i nuovi positivi erano 501.L'incidenza sale poco al di sopra del 2,3% contro l'1,9% di ieri...

Sono 640 i nuovi casi di Covid19 registrati nell'isola a fronte di 27.358 tamponi processati in Sicilia.

Ieri i nuovi positivi erano 501.

L'incidenza sale poco al di sopra del 2,3% contro l'1,9% di ieri.L'isola è al sesto posto per contagi, al primo c'è la Lombardia con 1.735 casi, al secondo il Veneto con 1.283 casi, al terzo il Lazio con 1229 casi, al quarto l'Emilia Romagna con 1014 casi, al quinto la Campania con 885.

Gli attuali positivi sono 10.033 con un aumento di 299 casi. I guariti sono 350 mentre si registrano 6 vittime, che porta il totale dei decessi a 7.131. Sul fronte ospedaliero sono adesso 370 ricoverati, con 18 ricoverati in meno rispetto a ieri in terapia intensiva sono 38, cinque in meno rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province: Palermo con 101 casi, Catania 175, Messina 146, Siracusa 49, Ragusa 31, Trapani 75, Caltanissetta 45, Agrigento 21, Enna, 12.

DATI PATERNO':

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 148 di cui 6 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 270. I dati sono in continuo aggiornamento.