COVID. IN SICILIA 6481 NUOVI POSITIVI, 1029 IN PROVINCIA DI CATANIA

Sono 6.481 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 46.599 tamponi processati in Sicilia.

Ieri i nuovi positivi erano 6.726.

Il tasso di positività scende al 13,9% ieri era al 18,6%.

L'isola è al quinto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 239.409 con un aumento di 1.620 casi. I guariti sono 6.949 mentre le vittime sono 20 portano il totale dei decessi a 9.918.

Sul fronte ospedaliero sono 989 ricoverati con 16 casi in meno rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 62, tre in più rispetto a ieri.

Questi i dati del contagio nelle singole province: Palermo con 2.940 casi, Catania 1.029, Messina 1.461, Siracusa 485, Trapani 830, Ragusa 579, Caltanissetta 363, Agrigento 772, Enna 130.

DATI ITALIA

Sono 76.260 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 23 marzo 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 153 morti.

I nuovi decessi portano a 158.254 il numero delle vittime da inizio pandemia. Sono 513.744 i tamponi (641.896 ieri), tra molecolari e antigenici, processati nelle ultime 24 ore che fanno rilevare un tasso di positività al 14,8% (15% ieri). Salgono i ricoveri in terapia intensiva, con 11 persone in più rispetto a ieri per un totale di 466, mentre sono in calo i ricoveri nei reparti Covid (-30 rispetto a ieri), dove si trovano al momento 8.939 persone.

Sono 1.226.890 le persone attualmente positive (+26.283) mentre tocca quota 12.685.306 il numero dei guariti (+51.922). Dall'inizio della pandemia sono 14.070.450 le persone che hanno contratto il virus.