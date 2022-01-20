COVID: IN SICILIA 7.997 I NUOVI POSITIVI, 34 I MORTI. RAGGIUNTO PICCO PANDEMIA

Sono 7.997 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 46.517 tamponi processati in Sicilia.Il giorno precedente i nuovi positivi erano 8.133.Il tasso di positività scende al 18,4 % ieri era al 18,...

Sono 7.997 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 46.517 tamponi processati in Sicilia.

Il giorno precedente i nuovi positivi erano 8.133.

Il tasso di positività scende al 18,4 % ieri era al 18,5%.

L'isola è al nono posto per contagi, al primo posto c'è la Lombardia con 33.676 casi, al secondo posto il Veneto con 21.833 casi, al terzo l'Emilia Romagna con 20.140 casi, al quarto la Campania con 16.977 casi, al quinto il Piemonte con 15.328 casi, al sesto la Toscana con 13.720 casi, al settimo il Lazio con 13.423 casi e all'ottavo la Puglia con 8.333 casi.

Gli attuali positivi sono 197.017 con un aumento di 6.215 casi.

I guariti sono 1.728 mentre le vittime sono 34 e portano il totale dei decessi a 8.087.

Sul fronte ospedaliero sono 1.573 ricoverati, con 17 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 170, lo stesso numero rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province: Palermo con 1.956 casi, Catania 1.979, Messina 586, Siracusa 804, Trapani 627, Ragusa 779, Caltanissetta 541, Agrigento 620, Enna, 105.

"In Sicilia siamo già nel picco di questa ondata, lo capiamo da alcuni parametri in diminuzione, come i contagi, i tamponi.

Gli ospedali sono in una fase di stallo, speriamo che nel giro di una decina di giorni la situazione migliori".

Così il commissario per l'emergenza Covid a Palermo, Renato Costa, a margine della presentazione del documentario "Ovunque tu sia" realizzato dalla Regione siciliana per raccontare l'impegno della struttura commissariale nella vaccinazione soprattutto quella di prossimità.