COVID, IN SICILIA 782 NUOVI CASI E 24 MORTI

Sono 782 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 27.072 tamponi processati, con una incidenza del 3,8%,. La Regione è sesta per numero di contagi giornalieri.Le vittime sono state 24 e portano il t...

05 maggio 2021 19:51
Sono 782 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 27.072 tamponi processati, con una incidenza del 3,8%,. La Regione è sesta per numero di contagi giornalieri.

Le vittime sono state 24 e portano il totale a 5.492.

Il numero degli attuali positivi è di 24.592 con decremento di 294 casi. I guariti oggi sono 1.052.

Negli ospedali i ricoverati sono 1.273, 39 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 152, otto in meno rispetto a ieri.

La distribuzione tra le province vede Palermo con 217 casi, Catania 142, Messina 65, Siracusa 157, Trapani 38, Ragusa 32, Caltanissetta 79, Agrigento 42, Enna 10

