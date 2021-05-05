COVID, IN SICILIA 782 NUOVI CASI E 24 MORTI

Sono 782 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 27.072 tamponi processati, con una incidenza del 3,8%,. La Regione è sesta per numero di contagi giornalieri.Le vittime sono state 24 e portano il t...

A cura di Redazione 05 maggio 2021 19:51

