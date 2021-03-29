COVID. IN SICILIA 799 NUOVI POSITIVI E 24 MORTI
Sono 799 i nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia su 23.280 tamponi processati con un tasso di positività che si attesta al 3,4% .Le vittime sono state 24 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4....
Sono 799 i nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia su 23.280 tamponi processati con un tasso di positività che si attesta al 3,4% .
Le vittime sono state 24 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.607
Il numero degli attuali positivi è di 17.417 con 417 casi in più rispetto a ieri. I guariti sono 358
Negli ospedali i ricoverati sono 876 in regime ordinario , 32 in rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 133, quattro in più rispetto ad ieri.
Con questi numeri la Sicilia torna sopra quota mille ricoveri totali per Covid-19.
Ecco il dettaglio per provincia
Palermo: 51.963 casi complessivi dall'inizio della pandemia (389 nuovi casi)
Catania: 45.470 (75)
Messina: 21.272 (51)
Siracusa: 12.044 (58)
Trapani: 11.291 (20)
Ragusa: 9.441 (15)
Caltanissetta: 8.197 (48)
Agrigento: 7.849 (118)
Enna: 4.923 (25)
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 12.916 contagiati
• 417 morti
• 19.725 guariti
+42 terapie intensive | +462 ricoveri
156.692 tamponi
Tasso di positività: 8,2% (+1,0%)
9.499.293 dosi di vaccino somministrate in totale