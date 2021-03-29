COVID. IN SICILIA 799 NUOVI POSITIVI E 24 MORTI

Sono 799 i nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia su 23.280 tamponi processati con un tasso di positività che si attesta al 3,4% .Le vittime sono state 24 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4....

A cura di Redazione 29 marzo 2021 17:32

