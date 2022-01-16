COVID. IN SICILIA 8.521 NUOVI CASI (2354 A CATANIA) E 37 MORTI. LA SICILIA SUPERA IL 20% DI OCCUPAZIONE DELLE TERAPIE INTENSIVE E HA TUTTI I PARAMETRI DA ZONA ARANCIONE.
LA SICILIA SUPERA IL 20% DI OCCUPAZIONE DELLE TERAPIE INTENSIVE E HA TUTTI I PARAMETRI DA ZONA ARANCIONE.
Sono 8.521 i nuovi casi di Covid in Sicilia, ancora in calo (ieri 9.292). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 47.578 test, con il tasso di positività che scende dal 18,8 al 17,9%.
L’Isola è all’ottavo posto in Italia per numero di nuovi contagi, al primo c’è la Lombardia con 26.578. Alto il numero dei decessi, 37, distribuiti su vari giorni, così come comunicato dalla Regione. Sono 1.136 i guariti.
Balzo in avanti nei ricoveri in terapia intensiva: sono attualmente ricoverate 168 persone, 11 in più rispetto a ieri. Aumentano i pazienti Covid anche in area medica: +28.
La Sicilia supera il 20% di occupazione delle terapie intensive e ha tutti i parametri da zona arancione.
A livello regionale, oggi è la provincia di Palermo quella che fa registrare il maggior numero di focolai attivi e anche di nuovi casi, seguita a stretto giro dalla provincia etnea. Ecco la distribuzione degli 8.521 casi odierni provincia per provincia
- Palermo: 2394
- Catania: 2354
- Siracusa: 791
- Ragusa: 703
- Agrigento: 609
- Messina: 581
- Caltanissetta: 510
- Trapani: 421
- Enna: 158
DATI ITALIA
Sono 149.512 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 180.426 precedenti, a fronte però di 927.846 tamponi processati (1.217.830 sabato). Il tasso di positività sale al 16.1% ( 1,3%). In calo anche le vittime, 248 (60),per un totale di 141.104 vittime da inizio epidemia. Ricrescono ricoveri ( 349) e terapie intensive ( 14) con 128 ingressi giornalieri. Oltre 6 milioni i guariti. Superati 2,5 mln di attualmente positivi.
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 149.512 contagiati
• 248 morti
• 79.207 guariti
+14 terapie intensive | +349 ricoveri
927.846 tamponi
Tasso di positività: 16,1% (+1,3%)
119.840.779 dosi di vaccino somministrate in totale