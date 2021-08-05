COVID: IN SICILIA 831 I NUOVI POSITIVI, 5 LE VITTIME DIMINUISCE L'INDICE DI POSITIVITÀ MA RICOVERI SEMPRE IN CRESCITA

Sono 831 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 21.921 tamponi processati nell'isola. L'incidenza scende al 3,8% o poco meno.L'isola torna al secondo posto per n...

Sono 831 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 21.921 tamponi processati nell'isola. L'incidenza scende al 3,8% o poco meno.

L'isola torna al secondo posto per nuovo contagio giornaliero in Italia preceduta dalla Lombardia. Gli attuali positivi sono 12.547 con un aumento di 452 casi.

I guariti sono 374 mentre nelle ultime 24 ore si registrano altre 5 vittime e il totale dei decessi giunge a 6.067. Sul fronte ospedaliero sono adesso 402 i ricoverati, 15 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva adesso sono 40 i ricoverati, 4 in più.

Sul fronte del contagio nelle singole province sono a Palermo 209, Catania 203, Agrigento 128, Caltanissetta 77, Trapani 73, Ragusa 72, Siracusa 37, Enna 30, Messina 2.

DATI ITALIA

Sono 7.230 i nuovi contagi di coronavirus in Italia oggi, giovedì 5 agosto 2021, secondo i dati - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile.

Da ieri, registrati altri 27 morti che portano a 128.163 il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza legata al covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 212.227 tamponi, il tasso di positività è al 3,4%.

In terapia intensiva si trovano 268 pazienti, 8 in più rispetto a ieri, con 25 ingressi nelle ultime 24 ore. I ricoverati con sintomi sono 2.409, +100 da ieri.