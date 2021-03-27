COVID: IN SICILIA 890 I NUOVI POSITIVI, 23 I MORTI NELLE ULTIME 24 ORE

Sono 890 i nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia su 29.038 tamponi processati, con una incidenza di positivi al 3%, in leggera diminuzione rispetto a ieri. La regione resta nona per numero di contagi...

Le vittime sono state 23 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.558.

Il numero degli attuali positivi è di 16.412 con 9 casi in più rispetto a ieri, mentre i guariti sono 858. Negli ospedali i ricoverati sono 940, 20 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 127, sei in più.

Questa la distribuzione dei nuovi positivi nelle province: Palermo 286, Catania 121, Messina 83, Siracusa 98, Trapani 20, Ragusa 109, Caltanissetta 78, Agrigento 70, Enna 25.

DATI ITALIA

Sono 23.839 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 27 marzo, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Nella tabella pubblicata sul sito del ministero della Salute, registrati altri 380 morti, che portano il totale a 107.636 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di Covid-19. Nelle ultime 24 ore effettuati 357.154 tamponi, l'indice di positività è al 6,67%. I pazienti in terapia intensiva sono 3.635 (+7 da ieri).