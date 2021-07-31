COVID: IN SICILIA 901 NUOVI POSITIVI E 4 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE : LA REGIONE PRIMA PER NUMERO DI CONTAGI

Sono 901 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 20.216 tamponi processati nell'isola.L'incidenza scende fino al 4,4%.L'isola oggi torna in testa ai nuovi contagi...

Sono 901 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 20.216 tamponi processati nell'isola.

L'incidenza scende fino al 4,4%.

L'isola oggi torna in testa ai nuovi contagi giornalieri in Italia.

Gli attuali positivi sono 10.670 con un aumento di altri 675 casi. I guariti sono 222 mentre nelle ultime 24 ore si registrano 4 nuove vittime esattamente come ieri e il totale dei decessi sale a 6.047.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 306 i ricoverati, 8 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva adesso sono 31 i ricoverati, uno in più.

Sul fronte del contagio nelle singole province in testa c'è Palermo con 257 casi, seguita da Ragusa 219, poi Catania con 140, quindi Agrigento 96, Caltanissetta 61, Trapani 56, Messina con 37, Siracusa 18, Enna 17.

DATI ITALIA

Contagi covid stabili:6.513 nelle ultime 24 ore, 6.619 il giorno prima, a fronte di 264.860 tamponi processati (+40mila). Il tasso di positività scende leggermente da 2,67% a 2,45%.

16 le vittime, due in meno di venerdì, 128.063 da inizio pandemia.

Ancora in crescita i ricoveri: +39 nei reparti ordinari (1.851 in tutto) e +13 in intensiva (214in tutto), con 25 ingressi del giorno.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 6.513 contagiati

• 16 morti

• 2.170 guariti

+13 terapie intensive | +39 ricoveri

264.860 tamponi

Tasso di positività: 2,5% (-0,2%)

68.280.456 dosi di vaccino somministrate in totale