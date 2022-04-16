COVID, IN SICILIA AUMENTANO CONTAGI E TASSO DI POSITIVITÀ, DIMINUISCONO I RICOVERI

Sono 4.399 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 28.778 tamponi processati in Sicilia.Ieri i nuovi positivi erano 3.705.Il tasso di positività sale al 15,2% mentre ieri era al 14,2%.L'isola è...

Sono 4.399 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 28.778 tamponi processati in Sicilia.

Ieri i nuovi positivi erano 3.705.

Il tasso di positività sale al 15,2% mentre ieri era al 14,2%.

L'isola è oggi all'ottavo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 132.201 con un decremento di 3.034 casi. I guariti sono 8.147 mentre le vittime sono 9 e portano il totale dei decessi a 10.353.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 967, 40 in meno rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 57, uno in più rispetto a ieri.

A livello provinciale si registrano a Palermo 1.143 casi, Catania 992, Messina 1.174, Siracusa 428, Trapani 378, Ragusa 259, Caltanissetta 168, Agrigento 370, Enna 210.

DATI ITALIA

Sono 63.815 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 16 aprile 2022, secondo numeri e dati covid - regione per regione - nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 133 morti. Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia sale a 161.602 mentre, complessivamente, i casi di Covid dall'inizio dell'emergenza sono 15.659.835.

Calano i pazienti in terapia intensiva, 411 in totale e otto in meno di ieri, e i ricoverati con sintomi, 9.878 in totale e 102 in meno di ieri. Le persone guarite dal virus sono 14.276.895, 61.986 nelle ultime 24 ore. Ad oggi in Italia i positivi al coronavirus sono 1.221.338, 2.414 in più di ieri.