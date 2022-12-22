COVID, IN SICILIA CONTAGI IN LIEVE CALO. GLI OVER 70 LA FASCIA PIÙ A RISCHIO

Nella settimana dal 12 al 18 dicembre si assiste a un lieve decremento delle nuove infezioni, con 11.246 nuovi positivi (- 1,11%) e un valore cumulativo di 234/100.000 abitanti.Il tasso di nuovi posit...

Nella settimana dal 12 al 18 dicembre si assiste a un lieve decremento delle nuove infezioni, con 11.246 nuovi positivi (- 1,11%) e un valore cumulativo di 234/100.000 abitanti.

Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Ragusa (306/100.000), Palermo (282/100.000) e Messina (239/100.000).

Le fasce d'età più a rischio sono quelle tra i 70 e i 79 anni (367/100.000 ), gli over 90 (365/100.000), e tra gli 80 e gli 89 anni (360/100.000). Lo dice il bollettino del Daose della Regione siciliana.

La curva delle nuove ospedalizzazioni è stabile e, nella settimana di riferimento, più di metà dei pazienti in ospedale risultano non vaccinati.

I dati relativi alla campagna vaccinale prendono in esame la settimana dal 14 al 20 dicembre. Nella fascia d'età 5-11 anni, i vaccinati con almeno una dose sono il 24,40% del target regionale. Il 20,98%, pari a 64.667 bambini, ha completato il ciclo primario di vaccinazione. Gli over 12 vaccinati con almeno una dose sono il 90,90% mentre ha completato il ciclo primario l' 89,55% del target. I vaccinati con terza dose, invece, sono 2.771.436, pari al 72,39% degli aventi diritto.

Dal 23 settembre il ministero della Salute ha autorizzato l'utilizzo dei vaccini bivalenti per la somministrazione della quarta dose, su richiesta dell'interessato, a tutti gli over 12 che abbiano ricevuto la terza dose da almeno 120 giorni. Sono state effettuate, in poco meno di dieci mesi, 213.752 somministrazioni di quarta dose di cui 188.851 a over 60. Sempre da fine settembre è stato autorizzato l'utilizzo dei vaccini bivalenti per la quinta dose ai soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria.

Dal 17 ottobre, infine, è consentita la somministrazione della quinta dose con vaccino bivalente anche agli over 80, agli ospiti in RSA e alle persone over 60 con fragilità. Le quinte dosi finora somministrate sono 5.815.

(ANSA).