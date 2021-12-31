COVID IN SICILIA. MUSUMECI: PRESTO PASSEREMO ALLA ZONA GIALLA, NON HO DIFFICOLTÀ DOVE FOSSE NECESSARIO A DICHIARARE ZONE ROSSE
"Abbiamo già fatto quello che dovevamo fare: ho già dichiarato alcune zone arancioni e non ho difficoltà dove fosse necessario a dichiarare zone rosse, interveniamo subito per le zone gialle: segno evidente che vogliamo neutralizzare il focolaio dove si manifesta per evitarne la diffusione".
Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, alla Tgr Sicilia della Rai.
"Presto passeremo alla zona gialla, come la maggioranza delle Regioni e forse tutta l'Italia - ha aggiunto - ma è un fatto più che fisiologico. Secondo gli esperti nelle prossime settimane dovrebbe registrarsi un calo e quindi dovremmo andare alla 'normalizzazione' in primavera"