COVID. IN SICILIA NELLE ULTIME 24 ORE, 809 I NUOVI POSITIVI SOLO A CATANIA 238 CASI

Sono 809 i nuovi casi di Covid19 registrati nell’isola a fronte di 27.091 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 655. Il tasso di positività oggi cresce al 3% ieri era al 2,3%.

L’isola è al settimo posto per contagi, al primo c’è la Lombardia con 2.209, al secondo il Veneto con 2.036, al terzo il Lazio con 1.566, al quarto l’Emilia Romagna con 1.353 casi, al quinto la Campania con 899 e poi il Piemonte con 860 casi.

Gli attuali positivi sono 11.239 con una diminuzione di 65 casi. I guariti sono 868 mentre le vittime sono 6 e portano il totale dei decessi a 7.179.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 371 ricoverati, con 5 ricoverati in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 43, due in più rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province:

Palermo: 86.976 (131)

Catania: 82.736 (238)

Messina: 37.782 (121)

Siracusa: 25.913 (97)

Trapani: 20.976 (91)

Ragusa: 20.413 (31)

Caltanissetta: 18.717 (55)

Agrigento: 18.426 (41)

Enna: 9.757 (4).

DATI ITALIA

Sono 13.686 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 26 novembre 2021, secondo numeri e dati covid - regione per regione - nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 51 morti che portano a 133.537 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 557.180 tamponi, con un tasso positività che sale a 2,45% (ieri 2,1%).

In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi: sono 4.748 (ieri 4.689), con un aumento di 59 persone rispetto a ieri mentre sono 606 i ricoverati in terapia intensiva (+18 rispetto a ieri), con 58 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.675.867 i guariti (+ 7.610) e 172.618 gli attualmente positivi (+ 6.020).