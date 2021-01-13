COVID: IN SICILIA OGGI 1969 NUOVI POSITIVI E 36 MORTI

Il bollettino sull’emergenza Coronavirus diffuso dal Ministero della Salute, segnala oggi in Sicilia 1.969 nuovi casi. Dall’inizio della pandemia sono in totale 113.524.I dati del bollettino di oggi 1...

Il bollettino sull’emergenza Coronavirus diffuso dal Ministero della Salute, segnala oggi in Sicilia 1.969 nuovi casi. Dall’inizio della pandemia sono in totale 113.524.

I dati del bollettino di oggi 13 gennaio 2021

Il bilancio delle vittime siciliane del Covid-19 continua a crescere. Oggi purtroppo è stato registrato un incremento di 36 morti, per un totale di 2.841 persone che hanno perso la lotta contro il virus sull’Isola.

Gli attualmente positivi accertati nelle ultime 24 ore nel territorio siciliano sono 639, per un totale di 44.677.

Sono, invece, 1.294 le persone che hanno sconfitto oggi il virus. Il totale di dimessi/guariti in Sicilia sale a quota 66.006.

I ricoverati con sintomi sono attualmente 1.371, 208 in Terapia Intensiva, per un totale di 1.579 soggetti ospedalizzati. In isolamento domiciliare si trovano invece 43.098 persone.

I tamponi processati dall’inizio dell’emergenza Coronavirus a oggi nell’Isola sono 1.333.247.

I nuovi casi di Coronavirus in Sicilia oggi, provincia per provincia

Ecco i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi in Sicilia, suddivisi provincia per provincia (totale e incremento casi):

Catania: 32.912 (557)

Palermo: 30.703 (445)

Messina: 14.192 (380)

Trapani: 7.650 (124)

Ragusa: 7.475 (33)

Siracusa: 7.270 (218)

Caltanissetta: 4.995 (71)

Agrigento: 4.568 (79)

Enna: 3.759 (62)

⁣DATI ITALIA

I dati relativi all'emergenza nel paese. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti altri 175.429 tamponi

Sono 15.774 i nuovi contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi secondi i dati del bollettino della Protezione Civile, pubblicato sul sito del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 507 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 175.429 tamponi

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 15.774 contagiati

• 507 morti

• 20.532 guariti

-57 terapie intensive | -187 ricoveri

175.429 tamponi

Tasso di positività: 9,0% (-1,1%)

800.730 vaccinati totali