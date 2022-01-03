COVID, IN SICILIA OLTRE 4 MILA NUOVI CASI E 16 MORTI, SALGONO ANCORA I RICOVERI. CATANIA LA CITTÀ CON PIÙ CONTAGI

Sono 4.384 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 25.286 tamponi processati in Sicilia.Ieri i nuovi positivi erano 3.964.Il tasso di positività resta al 17% come ieri .L'isola è al ottavo post...

Sono 4.384 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 25.286 tamponi processati in Sicilia.

Ieri i nuovi positivi erano 3.964.

Il tasso di positività resta al 17% come ieri .

L'isola è al ottavo posto per contagi, al primo posto c'è la Lombardia con 13.421 casi.

Gli attuali positivi sono 55.380 con un aumento di 4.084 casi. I guariti sono 284 mentre le vittime sono 16 e portano il totale dei decessi a 7.543.

Sul fronte ospedaliero sono 918 ricoverati, con 66 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 112, cinque casi in più rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo registra 888 casi, Catania 1090, Messina 501, Siracusa 586, Trapani 462, Ragusa 312, Caltanissetta 275, Agrigento 262, Enna, 8

DATI ITALIA

Sono 68.052 i nuovi contagi da coronavirus in Italia di oggi, lunedì 3 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 140 morti. In aumento anche i ricoveri.

Sono infatti, nelle ultime 24 ore, 577 in più i ricoverati con sintomi, 32 in più i ricoveri in terapia intensiva con 103 ingressi del giorno. Il numero totale dei decessi sale a 137.786. Il numero complessivo dei dimessi e guariti è di 5.133.272 persone. Sono 1.111.368 le persone in isolamento domiciliare mentre il totale degli attualmente positivi è di 1.125.052 persone.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 445.321 tamponi in più, il tasso di positività è al 15,3%.