COVID ,IN TUTTE LE REGIONI AUMENTATA LA CIRCOLAZIONE DEL VIRUS, SOPRATTUTTO TRA GLI UNDER 12»

Anche questa settimana vediamo una Europa divisa in due e le parti dell’Italia confinante con la parte orientale dell’Ue cominciano a essere rosse e ciò dimostra che la circolazione del virus sta aumentando anche nel nostro Paese. L’andamento è in crescita anche se meno che in altri Paesi. In tutte le Regioni c'è un aumento della circolazione del virus».

Lo ha affermato il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa sull'analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia. Colpite soprattutto le fasce di età 30-39 e 40-49 anni.

«C'è una aumentata circolazione del virus nella fascia di età pediatrica, soprattutto sotto i 12 anni», ha affermato.

«L'efficacia del vaccino si abbassa dopo i sei mesi ed è quindi importante effettuare la terza dose booster». ha continuato Brusaferro, alla conferenza stampa. «Sta crescendo il numero di persone con la terza dose e over80 hanno raggiunto il 30,4% di copertura.