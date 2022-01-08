COVID, INDIVIDUATA A CIPRO LA VARIANTE "DELTACRON": COMBINAZIONE DI DELTA E OMICRON RILEVATI I PRIMI 25 CASI A CIPRO

Nuova variante di Covid a Cipro, dove sono stati individuati venticinque casi di 'Deltacron'. Si tratta di una combinazione di Delta e Omicron. Lo hanno comunicato le autorità sanitarie locali."Attual...

Nuova variante di Covid a Cipro, dove sono stati individuati venticinque casi di 'Deltacron'. Si tratta di una combinazione di Delta e Omicron. Lo hanno comunicato le autorità sanitarie locali."Attualmente abbiamo co-infezioni di Omicron e Delta. Abbiamo trovato una variante che combina entrambe", ha dichiarato il professor Leondios Kostrikis, docente di biologia all'università di Cipro e direttore del Laboratorio di biotecnologia e virologia molecolare.

Intervistato dall'emittente Signa tv, Kostrikis ha affermato che la nuova variante ha la firma genetica di Omicron e il genoma di Delta. Al momento l'equipe di Kostris ha identificato 25 casi di Deltacron, sottolineando che sono più frequenti fra pazienti ricoverati per il Covid che fra positivi non ospedalizzati. Campioni prelevati dai 25 pazienti sono stati inviati ieri alla base dati internazionale Gisaid del'Istituto Pasteur a Parigi, che pubblica le sequenze ufficiali delle nuove varianti dell'influenza e il covid-19.

"Vedremo in futuro se questa variante è più patologica e contagiosa, e se si imporrà", ha detto Kostris. Il professore ritiene tuttavia che probabilmente Deltacron verrà eclissata da Omicron, ritenuta più contagiosa.