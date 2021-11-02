COVID, IPOTESI PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA FINO A MARZO 2022

Il Governo potrebbe rinnovare lo stato di emergenza fino a marzo 2022. Ad annunciarlo è il ministro della Salute Roberto Speranza, che sottolinea come l’Esecutivo potrebbe decidere di rinnovare la mis...

Il Governo potrebbe rinnovare lo stato di emergenza fino a marzo 2022. Ad annunciarlo è il ministro della Salute Roberto Speranza, che sottolinea come l’Esecutivo potrebbe decidere di rinnovare la misura per contenere la pandemia di Covid, in scadenza al 31 dicembre 2021, «senza timore» se dovesse esserci la necessità.

Tutto perciò dipende dall'andamento dei contagi.

Medesimo discorso vale per il Green Pass, allo stato attuale anch’esso destinato a non essere più obbligatorio a fine anno. In merito alla sua efficacia nel prevenire i contagi Speranza ha evidenziato come «consente di tenere aperti tutti i luoghi della socializzazione, della cultura, i ristoranti, le scuole e le università: in un quadro epidemiologico diverso, faremo naturalmente tutte le valutazioni necessarie».

Per poter però render efficace il prolungamento dello stato di emergenza il Governo dovrà agire per via legislativa: tre le strade percorribili. Si tratta di un decreto ad hoc con il quale si indica la durata del nuovo stato di emergenza, un emendamento ad un provvedimento già in discussione in Parlamento, come ad esempio è avvenuto nei giorni scorsi per la Legge di Bilancio, o inserendo una norma nel decreto Milleproroghe che arriverà a fine anno.

E sarebbe quest’ultima l'ipotesi al momento più plausibile.