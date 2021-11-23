COVID, LA PREVISIONE SHOCK DELL’OMS: ENTRO MARZO 2 MILIONI MORTI IN TOTALE IN EUROPA SE NON SI INTERVIENE SUBITO

L'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) prevede che entro il marzo del 2022 ci saranno due milioni di morti in totale per il coronavirus in Europa, se non si interverrà subito."La regione europea...

"La regione europea resta nella morsa della pandemia di Covid-10.

La scorsa settimana le morti attribuite al Covid-19 sono aumentate di 4.200 al giorno, raddoppiando la cifra di 2.100 al giorno della fine di settembre. Nel frattempo la somma dei morti per coronavirus ha passato il limite del milione e mezzo nei 53 Paesi della regione.

Oggi il Covid-19 è la prima causa di morte in Europa e Asia centrale", scrive l'Oms in una nota.