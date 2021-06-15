COVID, LA SICILIA PRIMA PER NUOVI CONTAGI. 200 I NUOVI POSITIVI E 8 MORTI

Sono 200 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 15260 tamponi processati, con una incidenza che sfiora l'1,3%.La Regione resta al primo posto in Italia per numero di...

La Regione resta al primo posto in Italia per numero di contagi giornalieri.

Le vittime sono state 8 e fanno salire il totale a 5.920.Il numero degli attuali positivi è di 6.367 con una diminuzione di 264 casi. I guariti sono 456.

Negli ospedali i ricoverati sono 343, 15 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 34, 5 in meno rispetto al bollettino precedente riequilibrando, così, gli aumenti dei giorni precedenti.

La distribuzione di casi registrati per province vede Palermo: con 20 casi, Catania 80, Messina 1, Siracusa 11, Trapani 15, Ragusa 10, Agrigento 28, Caltanissetta 24, Enna 11.

DATI ITALIA

Sono 1.255 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 15 giugno, secondo i dati regione per regione del bollettino della Protezione Civile. Da ieri registrati altri 63 morti. E' in calo rispetto a ieri il tasso di positività che sfiora lo 0,6%. In base ai dati aggiornati del ministero della Salute, rispetto a ieri sono stati eseguiti 212.112 tamponi in più. Aumentano dimessi e guariti (+53.074), che superano i 4 milioni. Sono -51.884 gli attuali positivi, che scendono a 105.906. Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-32), che scendono a 504, mentre sono 26 gli ingressi del giorno.