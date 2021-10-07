COVID: LA SICILIA TORNA ZONA 'BIANCA' DA SABATO
La Sicilia torna in zona "bianca", il rientro sarà a partire da sabato prossimo quindi con due giorni in anticipo.
Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, presentando in conferenza stampa il nuovo bollettino settimanale sull'andamento della pandemia nell'Isola.
Fa eccezione però il Comune di Francofonte, in provincia di Siracusa, che continua a essere l’unica “zona arancione”. Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha firmato ieri un’ordinanza che conferma la proroga di una settimana, fino a mercoledì 13 ottobre compreso, delle misure di contenimento antiCovid nel Comune, così come richiesto dal Dasoe.
A rischio anche 21 comuni del messinese, che potrebbero diventare zona rossa, se entro il 15 ottobre non avranno raggiunto l’obiettivo minimo fissato dal commissario nazionale per l’emergenza Covid 19 generale Francesco Paolo Figliuolo del 75% di immunizzazioni.
Si tratta dei comuni di Valdina, Tortorici, Scaletta Zanclea, Savoca, Sant’Alessio Siculo, Santa Teresa Riva, Rometta, San Filippo del Mela, Pace del Mela, Lipari, Leni, Itala, Giardini Naxos, Gaggi, Furnari, Furci Siculo, Fiumedinisi, Castelmola, Casalvecchio Siculo, Alì Terme ed Alì.