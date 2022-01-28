COVID, LA VARIANTE OMICRON 2 È ARRIVATA ITALIA: SEQUENZIATI DUE CASI IN LIGURIA

COVID, LA VARIANTE OMICRON 2 È ARRIVATA ITALIA

E' stata sequenziata in Liguria, per la prima volta in Italia, la variante Omicron 2 del Covid. Lo comunica il Policlinico San Martino di Genova.

Sono due i casi accertati, uno dopo il sequenziamento di routine al San Martino, il secondo invece è emerso dal sequenziamento di un campione derivante dal monitoraggio nazionale, che coinvolge il laboratorio di Igiene diretto dal professor Giancarlo Icardi.

Secondo i dati raccolti finora nei Paesi in cui si è maggiormante diffusa, come Gran Bretagna e Danimarca, la variante BA.2 sarebbe ancora più contagiosa della Omicron classica, la BA.1, ma non più aggressiva. I vaccini attualmente in uso forniscono protezione contro le forme gravi della malattia.

D'altrone le due varianti 'gemelle' differiscono soltanto per due mutazioni e questo fa propendere il mondo scientifico per un cauto ottimismo circa l'impatto della sottovariante sui sistemi sanitari.