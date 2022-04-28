COVID, MASCHERINE OBBLIGATORIE FINO AL 15 GIUGNO IN TRASPORTI, CINEMA E OSPEDALI. A SCUOLA RESTA FINO AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO

La mascherina Ffp2 resterà obbligatoria fino al 15 giugno a bordo di tutti i mezzi di trasporto pubblico locale e a lunga percorrenza (treni, aerei, metropolitane, tram, bus ecc) e andrà indossata per...

La mascherina Ffp2 resterà obbligatoria fino al 15 giugno a bordo di tutti i mezzi di trasporto pubblico locale e a lunga percorrenza (treni, aerei, metropolitane, tram, bus ecc) e andrà indossata per gli spettacoli e gli eventi sportivi al chiuso. Resta dunque la Ffp2 anche in cinema, teatri, sale da concerto e palazzetti dello sport.

Lo prevede un emendamento al decreto Riaperture approvato in commissione alla Camera che questa sera verrà inserito anche in una ordinanza del ministro alla Salute Roberto Speranza che farà da “ponte” nel tempo necessario alla conversione del decreto. Nel testo non si fa riferimento al lavoro, sia pubblico che privato, dove varranno i protocolli tra imprese e sindacato. “Raccomandiamo la mascherina in tutte le situazioni con rischi di contagi fino al 15 giugno” ha aggiunto il ministro Speranza.

L’emendamento, presentato in commissione Affari sociali della Camera, proroga fino al 15 giugno anche l’obbligo di mascherina al chiuso per i visitatori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, dagli ospedali alle residenze sanitarie, dagli hospice alle strutture riabilitative. Non si prevedono misure per negozi, supermercati, ristoranti, bar, stadi e spettacoli all’aperto. Significa che qui la mascherina si potrà togliere, anche se è probabile che l’ordinanza in arrivo conterrà una raccomandazione al suo utilizzo nelle situazioni a rischio.

A scuola invece la mascherina resta, come prevede la legge già in vigore. Gli studenti dai 6 anni in su dovranno continuare a indossarla fino a fine anno scolastico, nonostante il pressing per toglierle sia continuato negli ultimi giorni.

Al lavoro valgono i protocolli tra imprese e sindacato. Le parti sociali un mese fa hanno convenuto sull’opportunità di mantenere in vigore nei luoghi di lavoro fino al 30 aprile il protocollo di sicurezza anti-Covid, sottoscritto il 24 aprile del 2020 e aggiornato un anno fa, che prevede tanto l’obbligo di mascherina chirurgica (ma alcune aziende, a maggior tutela e prevenzione, hanno optato per mantenere l’obbligo della mascherina FFp2) quanto il distanziamento di un metro come principali azioni di contenimento. Imprese e sindacati avevano deciso di «aggiornare il tavolo di confronto alla fine di aprile, per verificare l’andamento dei contagi e quali misure mettere in campo per l’aggiornamento dello strumento». Spetta a loro adesso decidere sul da farsi. Se lasciare l’obbligo di mascherina o modificare il protocollo.