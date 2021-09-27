COVID, MIGLIORANO I DATI A PATERNO'
Arriva dopo quattro giorni, l'aggiornamento del bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un netto miglioramento della situazione epidemiologica a Paternò
Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra una diminuzione delle persone attualmente positivi che scende a 79 un decremento di ben 7 soggetti positivo al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 23 Settembre 2021.
Sale invece il dato sul numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 4 soggetti, un soggetto in più rispetto al dato rispetto al dato del 23 Settembre 2021.
Milgiora pure il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che scende a 182 quindi -17 soggetti in meno rispetto ai dati del precedente bollettino
POSITIVI 79 soggetti (-7) rispetto ad i dati del 23/09/2021
OSPEDALIZZATI 4 soggetti (+1) rispetto ad i dati del 23/09/2021
QUARANTENA 182 (-17 ) rispetto ad i dati del 23/09/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 27/09/2021 ORE 12:22
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 79 di cui 4 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 182. I dati sono in continuo aggiornamento