COVID, MINISTERO DELLA SALUTE ALLERTA REGIONI: “FASE ACUTA, RAFFORZARE MISURE ASSISTENZA”.

L'Italia si trova "in fase epidemica acuta, caratterizzata da una elevata velocità di trasmissione del coronavirus nella maggior parte del Paese".

Così una circolare del ministero della Salute sul "Rafforzamento delle misure organizzative per la gestione dell'attuale fase epidemica".

Si raccomanda alle Regioni "tempestiva attivazione di tutte le misure per far fronte a un eventuale incremento di domanda di assistenza sanitaria" e si allerta rispetto "ad ulteriori impatti epidemiologici" per la variante Omicron

LINEA DURA IN CAMPANIA

In Campania vengono vietate feste ed eventi in sale da ballo, discoteche e locali al chiuso. È quanto prevede un’ordinanza, che sarà pubblicata in giornata, del presidente della regione Vincenzo De Luca. Rimarrà consentito svolgere eventi con posti a sedere preassegnati e con obbligo di indossare la mascherina.

“In relazione alla crescita abnorme di contagi registrati nelle ultime tre settimane e segnalata dalle autorità sanitarie, con particolare incremento relativo alle fasce di età giovanili, si sono rese indispensabili misure di contenimento e di divieto di feste al chiuso, che continuano irresponsabilmente, con particolare riferimento a feste scolastiche, feste di laurea, di compleanno e simili”.

Lo ha dichiarato il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, commentando l’ordinanza che sarà pubblicata in giornata.