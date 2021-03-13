COVID, MORTO IL MUSICISTA E COMPOSITORE RAOUL CASADEI.

Raoul Casadei non ce l’ha fatta. Ricoverato all’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena dopo essere stato contagiato dal coronavirus è morto nella mattinata di oggi.Aveva 83 anni. Il re del liscio si era...

Aveva 83 anni. Il re del liscio si era contagiato assieme alla maggior parte dei suoi famigliari che si trovano in quarantena fiduciaria nel “recinto” di viale Delle Nazioni a Villamarina di Cesenatico.

Dopo il ricovero dei giorni scorsi la sua situazione è andata sempre peggiorando. L’età non più verde ha contribuito a rendere difficile per lui poter uscire indenne dai sintomi respiratori legati al Covid.19.

Diplomato alle magistrali, Raoul Casadei è per diciassette anni maestro elementare. Si appassiona alla musica a sedici anni, quando lo zio Secondo, direttore della più famosa orchestra di liscio romagnolo (fondata da lui nel 1928), gli regala una chitarra.

Alla fine degli anni '50 inizia a partecipare agli spettacoli dell'Orchestra Casadei. Lo zio decide di rinominare la sua formazione Orchestra Secondo e Raoul Casadei. L'Orchestra Casadei dagli anni '60 diffonde la musica da ballo romagnola in tutta l'Italia eseguendo più di 365 concerti all'anno (oltre alla sera, infatti, si suonava anche il pomeriggio). Nel 1971, dopo la morte dello zio Secondo, Raoul prende in mano la conduzione dell'orchestra.

La sua principale prerogativa è quella di far conoscere a livello mondiale il genere musicale del liscio, attraverso i valori della propria terra romagnola: la famiglia, l'amore e l'amicizia.

Negli anni '70 scoppia il cosiddetto "boom del liscio", si formano migliaia di orchestre e si riempiono le scuole di ballo. Nel 1973 Raoul scrive uno dei suoi più grandi successi: Ciao mare. Negli anni seguenti nascono altri successi: Simpatia, La mazurka di periferia, Romagna e Sangiovese, Romagna Capitale, Tavola grande. L'Orchestra Casadei è sulla cresta dell'onda: partecipa per la seconda volta[1] al Festivalbar (1973), esordisce al Festival di Sanremo (1974) e ad Un disco per l'Estate (1975). Raoul è anche interprete di spot pubblicitari (Barilla e Biancosarti), film e fotoromanzi; compone le musiche di sigle televisive (fra cui ...E viene sabato, e poi domenica per la trasmissione Domenica In del 1977 e Rimini Rimini Rimini per l'edizione del 1991 della trasmissione Stasera mi butto) e di soap opera. Il nome "Casadei" è citato in canzoni di diversi giovani artisti pop.

Nel 1980 si ritira dal palcoscenico e continua a gestire l'orchestra da dietro le quinte. Nel 1981 inaugura la motonave Ciao Mare "La Nave del Sole", una balera galleggiante che da quell'anno fino al 1996 trasportò i turisti lungo la Riviera Romagnola sulle note del liscio. Nel 1997 venne venduta e dal 2000/01 Raoul propose alla già famosissima Motonave Tritone (di Cesenatico) di esporre sullo scafo il logo "La Nave del Sole" per mantenere viva la tradizione. Tuttora Tritone “La Nave del Sole” è in partenza dal porto di Cesenatico.

Nel 2001 il figlio Mirko Casadei è pronto per salire al timone dell'orchestra. Mirko "rivoluziona di nuovo tutta l'orchestra e la ribattezza beach band portandola ancora più vicina alle nuove generazioni, proponendo i grandi successi Casadei rivisitati". Il rinnovo dell'orchestra comprende sia il cambio di musicisti[3], sia nuovi arrangiamenti per il repertorio.

Nel 2006 ha partecipato alla quarta edizione del reality show televisivo L'isola dei famosi, venendo eliminato nel corso della terza puntata con il 54% dei voti.

Nel 2013 ha scritto insieme a Paolo Gambi il libro Bastava un grillo per farci sognare, edizioni Piemme.