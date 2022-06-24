COVID: NELLA MAPPA ECDC LE REGIONI ITALIANE TORNANO IN ROSSO SCURO (QUASI TUTTE) COMPRESA LA SICILIA

Covid in Italia, il Paese torna a colorarsi di rosso scuro, la fascia di maggiore rischio nella mappa a colori dell'Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) che viene ela...

Covid in Italia, il Paese torna a colorarsi di rosso scuro, la fascia di maggiore rischio nella mappa a colori dell'Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) che viene elaborata sulla base dei nuovi contagi registrati negli ultimi 14 giorni ogni 100mila abitanti e del tasso di positivi tra i test effettuati, ponderati per il tasso di vaccinazione della popolazione.

Secondo l'ultimo aggiornamento, quasi tutte le regioni italiane sono in rosso scuro compreso la Sicilia. Restano in rosso chiaro solo il Piemonte, il Trentino e la Valle d'Aosta.

Allargando l'obiettivo all'Europa, sono in rosso scuro la Francia, il Portogallo, l'Islanda e parte dell'Austria e della Grecia, che si trovano in rosso chiaro nell'area restante. In rosso chiaro anche l'Irlanda, la Slovenia, poche regioni della Spagna, una parte del Belgio e della Croazia, e un piccolo fazzoletto della Finlandia. In arancione, fascia di minor rischio, soltanto la Lettonia. Tutto il rimanente in cartina risulta grigio, a indicare un livello di test insufficiente per determinare la stratificazione del rischio Covid.