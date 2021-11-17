COVID NELLE SCUOLE SICILIANE CONTAGI IN AUMENTO TRA I DOCENTI, INVARIATI TRA GLI ALUNNI.

L'incidenza degli alunni positivi risulta dello 0,15%, sostanzialmente stazionaria rispetto al dato delle settimane immediatamente precedenti e in diminuzione rispetto alla prima settimana di rilevazione (0,17%).

Lo dice l'ufficio scolastico regionale riferendosi alle percentuali di alunni positivi nella prima settimana di novembre sul 92% delle scuole siciliane da infanzia a secondo grado.

Su 632.867 alunni 951 sono risultati positivi. Su 69506 docenti solo 157 sono risultati positivi e su 18347 impiegati Ata solo 21 sono risultati positivi. Per il personale docente si riscontra una variazione dell'incidenza dei positivi rispetto alla settimana precedente, da 0,15% a 0,23%.

Per il personale Ata si rileva un'incidenza pari allo 0,11%, pressoché invariata rispetto alle settimane precedenti e in miglioramento rispetto alla prima settimana di rilevazione (20-27 settembre 2021). (ANSA).