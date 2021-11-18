COVID: NUOVA ORDINANZA IN SICILIA: OBBLIGO DI PORTARE LA MASCHERINA SEMPRE CON SÉ E DI INDOSSARLA IN TUTTI I LUOGHI APERTI AL PUBBLICO PARTICOLARMENTE AFFOLLATI

Nuova ordinanza del Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci adottata dopo la relazione dell’assessorato alla Salute

In arrivo in Sicilia ulteriori misure di prevenzione antiCovid visto l’approssimarsi delle festività natalizie.

I provvedimenti sono in vigore da oggi fino al 31 dicembre.

E' previsto l'obbligo del tampone nei porti e aeroporti siciliani anche per i viaggiatori che arrivano dalla Germania e dal Regno Unito. Attualmente il controllo è già previsto per chi proviene, o vi abbia transitato nei 14 giorni precedenti, dagli Usa, Malta, Portogallo, Spagna, Francia, Grecia e Paesi Bassi.

Inoltre viene introdotto l’obbligo di portare la mascherina sempre con sé e di indossarla anche in tutti i luoghi aperti al pubblico particolarmente affollati.

(Uso della mascherina)

1. È obbligo di ogni cittadino al di sopra dei 12 anni di tenere sempre la mascherina nella

propria disponibilità, quando si è fuori casa. Nei luoghi aperti al pubblico la mascherina

deve essere indossata se si è nel contesto di presenze di più soggetti in luoghi

particolarmente affollati. Si è dispensati solo quando ci si trova tra congiunti o conviventi.

2. Le autorità competenti al mantenimento dell’ordine pubblico provvedono a garantire il

rispetto delle superiori prescrizioni, anche mediante azioni mirate di controllo e con la

irrogazione delle sanzioni previste dalla legge