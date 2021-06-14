COVID, NUOVA ZONA ROSSA IN SICILIA DA MARTEDÌ. DA OGGI 13 REGIONI SU 21 IN ZONA BIANCA
Nuova zona rossa in Sicilia.Si tratta del Comune di Santa Caterina Villarmosa, in provincia di Caltanissetta, dove si è registrato un considerevole aumento di positivi al Covid.L'ordinanza del preside...
Nuova zona rossa in Sicilia.
Si tratta del Comune di Santa Caterina Villarmosa, in provincia di Caltanissetta, dove si è registrato un considerevole aumento di positivi al Covid.
L'ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci avrà efficacia da martedì 15 giugno.
Le misure restrittive, adottate su richiesta dell'Asp nissena e sentito il sindaco, cesseranno giovedì 24. Lo rende noto la Regione Siciliana.
Invece l’Italia diventa sempre piu bianca........
Da oggi 14 giugno le regioni Italiane in zona bianca diventano 13 (Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia ,Trentino, Sardegna, Molise, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto.
Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia riportate nel Report n. 55 ha, infatti, firmato la nuova Ordinanza volta a contenere la diffusione dell'epidemia da nuovo coronavirus.
Tutte le altre Regioni e Province Autonome restano in zona gialla.
Il provvedimento, deciso dal ministro della Salute Roberto Speranza attraverso un’ordinanza firmata l’11 giugno, riguarda piu’ della meta’ degli italiani. “Da oggi oltre 40 milioni di italiani saranno in ‘zona bianca’.