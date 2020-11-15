COVID: NUOVO CLUSTER ALL'OASI DI TROINA, 32 POSITIVI

Nuovo cluster nell'Oasi Maria Santissima di Troina, centro ad alta specializzazione che assiste disabili gravi, che aveva fatto diventare in passato il paese dell'Ennese 'zona rossa'. Sono 32 i nuovi...

Nuovo cluster nell'Oasi Maria Santissima di Troina, centro ad alta specializzazione che assiste disabili gravi, che aveva fatto diventare in passato il paese dell'Ennese 'zona rossa'. Sono 32 i nuovi positivi al Covid: 27 ospiti della struttura, tre operatori e due pienamente sotto controllo'.

'Ventisette sono i pazienti positivi su 252 ricoverati all'interno della struttura, gia' in isolamento in due reparti diversi - aggiunge - e poi tre operatori sanitari ammalati piu' due manutentori. Nessuno di loro e' ricoverato in altre strutture e le loro condizioni di salute sono discrete e al momento non creano alcuna preoccupazione, L'Asp e' stata informata di tutto" - sottolinea il presidente dell'Irccs, don Silvio Rotondo