COVID, OGGI ALLE 18 CONFERENZA STAMPA DI DRAGHI
Si terrà oggii alle ore 18 la conferenza stampa nella quale il presidente del Consiglio Mario Draghi illustrerà gli ultimi provvedimenti adottati dal governo in materia di contenimento del Covid, a partire dall'obbligo vaccinale per gli over 50.
Alla conferenza stampa interverranno i ministri della Salute Speranza e dell’Istruzione Bianchi e il coordinatore del Cts Locatelli. L’incontro avrà luogo presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio.
Parole attese, quelle del capo dell’esecutivo, alla luce anche della decisione di Campania e Sicilia di posticipare il rientro in classe e delle proteste di altre Regioni che chiedono sempre di ritardare il ritorno in presenza degli studenti dopo le festività di Natale e Capodanno. Dal canto suo, in un’intervista al Tg3, Bianchi rassicura: “La scuola è pronta. Siamo preoccupati, come tutti, ma come governo abbiamo approvato all’unanimità regole chiare, precise e puntuali. Il principio di base è che si torna a scuola oggi”.