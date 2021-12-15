COVID, OGGI IN SICILIA 1.404 I NUOVI POSITIVI E 12 I MORTI. TASSO DI POSITIVITÀ AL 4,4%

Sono 1.404 i nuovi casi di Covid19 registrati nell'isola a fronte di 31.618 tamponi processati in Sicilia.Il giorno precedente i nuovi positivi erano 1037.Il tasso di contagi sale al 4,4% ieri era al...

Sono 1.404 i nuovi casi di Covid19 registrati nell'isola a fronte di 31.618 tamponi processati in Sicilia.

Il giorno precedente i nuovi positivi erano 1037.

Il tasso di contagi sale al 4,4% ieri era al 3%. L'isola resta al settimo posto per contagi a livello nazionale, al primo posto c'è la Lombardia con 4.765 casi, al secondo il Veneto con 3.677 casi, al terzo l'Emilia Romagna con 1.898 casi, al quarto il Lazio con 1.887 casi, al quinto il Piemonte con 1.861 casi, al sesto la Campania con 1.621 casi.

Gli attuali positivi sono 17.519 con un aumento di 613 casi. I guariti sono 779 mentre le vittime sono 12 e portano il totale dei decessi a 7.307.

Sul fronte ospedaliero sono 497 ricoverati, con 23 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 48, lo stesso numero rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 248 casi, Catania 290, Messina 352, Siracusa 93, Ragusa 21, Trapani 102, Caltanissetta 104, Agrigento 117, Enna, 72.

DATI ITALIA

Sono 23.195 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 15 dicembre 2021, secondo numeri e dati - regione per regione - nel bollettino covid di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 129 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 634.638 tamponi, il tasso positività è al 3,6%.