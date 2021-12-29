COVID, OGGI IN SICILIA È RECORD DI CONTAGI: 3.729 NUOVI CASI POSITIVI E 6 MORTI. 98.020 NUOVI POSITIVI IN ITALIA

Sono 3.729 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 55.631 tamponi processati in Sicilia.Il giorno precedente i nuovi positivi erano 2.819.Il tasso di positività sale al 6,7% ieri era al'5,6%.L'...

Sono 3.729 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 55.631 tamponi processati in Sicilia.

Il giorno precedente i nuovi positivi erano 2.819.

Il tasso di positività sale al 6,7% ieri era al'5,6%.

L'isola è all'ottavo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 35.228 con un aumento di 3.085 casi. I guariti sono 638 mentre le vittime sono 6 e portano il totale dei decessi a 7.481.

Sul fronte ospedaliero sono 792 ricoverati, con 19 pazienti in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 89, un caso in più rispetto a ieri.

Questi i dati dei contagi nelle singole province: Palermo 984 casi, Catania 957, Messina 478, Siracusa 279, Trapani 339, Ragusa 172, Caltanissetta 217, Agrigento 32, Enna 271.

DATI ITALIA

Sono 98.020 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, mercoledì 29 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 136 morti. Tasso di positività al 9,5% su 1.029.429 di tamponi processati.

Sono 10.578 i ricoverati con sintomi, 489 in più da ieri, e 1.185 in terapia intensiva, 40 in più da ieri. Con i ricoveri in Italia al 16% è stata superata la soglia critica del 15%. In aumento di un punto percentuale anche l'occupazione media delle terapie intensive in Italia, dal 12% al 13% nelle 24 ore, 3 punti sopra il tetto massimo del 10%.