COVID: PADRE, MADRE E FIGLIO MORTI IN 10 GIORNI A GELA

Prima sono morti madre e figlio, a pochi giorni di distanza l'una dall'altro, e adesso anche il capofamiglia. Una vera e propria tragedia quella che ha colpito una famiglia di Gela letteralmente distrutta dal Covid-19.

Ad accusare per prima i sintomi era stata la donna, un'anziana di 72 anni, ricoverata il 23 ottobre con una polmonite bilaterale da covid-19 al reparto di Rianimazione dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta dove era stata intubata. Stessa sorte era toccata a distanza di poche ore al figlio cinquantenne. Infine giorni dopo ha cominciato ad accusare i sintomi anche il capofamiglia, un anziano di 80 anni, ricoverato al "San Giovanni Di Dio" di Agrigento quando ormai le condizioni di moglie e figlio erano precipitate. La prima ad essere uccisa dal virus è stata la donna, il 31 ottobre. Poi, nel giro di 10 giorni, sono morti anche figlio e padre. (ANSA).