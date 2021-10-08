COVID, PATERNO': 58 POSITIVI IN CITTÀ, NESSUN OSPEDALIZZATO
Arriva l'aggiornamento del bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un netto miglioramento della situazione epidemiologica a Paternò
Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra una diminuzione delle persone attualmente positivi rispetto ai giorni scorsi che scende a 58 soggetti attualmente positivi al covid.
Ottimi dati arrivano dal fronte ospedaliero, nessun paziente è in gravi condizioni è costretto alle cure ospedaliere
Migliora pure il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che scende a 128 quindi -13 soggetti in meno rispetto ai dati del precedente bollettino
POSITIVI 58 soggetti
OSPEDALIZZATI 0 soggetto
QUARANTENA 128
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 08/10/2021 ORE 15:00
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 58 di cui 0 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 128. I dati sono in continuo aggiornamento.