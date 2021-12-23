95047

COVID PATERNO': AUMENTANO ANCORA I CASI, I CASI SALGONO A 206, 415 IN QUARANTENA

23 dicembre 2021 13:41
Sono 4  i nuovi casi di Coronavirus registrati a Paternò nelle ultime 24 ore, sale quindi a 206  il totale dei cittadini positivi.

Rispetto al precedente bollettino emesso da parte dell'Amministrazione in data 22 Dicembre 2021 i  dati evidenziano un peggioramento della situazione epidemiologica a Paternò.

Dati invariati per i dati  sul  numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 9 soggetti, identico dato  rispetto al dato del 22/12/2021

Aumenta il dato sulle  persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale a 415  quindi 8 soggetti in piu' rispetto ai dati del precedente bollettino

I DATI DI OGGI 23/12/2021

POSITIVI 206 soggetti attualmente positivi (+4 rispetto dal 22 Dicembre 2021)
OSPEDALIZZATI 9 soggetti (= rispetto dal 22 Dicembre 2021)
QUARANTENA 415 (+ 8 rispetto dal 22 Dicembre 2021)

Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 23/12/2021 ORE 13:30

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 206 di cui 9 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 415. I dati sono in continuo aggiornamento.

