COVID PATERNO': AUMENTANO ANCORA I CASI, I CASI SALGONO A 206, 415 IN QUARANTENA
Sono 4 i nuovi casi di Coronavirus registrati a Paternò nelle ultime 24 ore, sale quindi a 206 il totale dei cittadini positivi.
Rispetto al precedente bollettino emesso da parte dell'Amministrazione in data 22 Dicembre 2021 i dati evidenziano un peggioramento della situazione epidemiologica a Paternò.
Dati invariati per i dati sul numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 9 soggetti, identico dato rispetto al dato del 22/12/2021
Aumenta il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale a 415 quindi 8 soggetti in piu' rispetto ai dati del precedente bollettino
I DATI DI OGGI 23/12/2021
POSITIVI 206 soggetti attualmente positivi (+4 rispetto dal 22 Dicembre 2021)
OSPEDALIZZATI 9 soggetti (= rispetto dal 22 Dicembre 2021)
QUARANTENA 415 (+ 8 rispetto dal 22 Dicembre 2021)
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
