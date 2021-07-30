COVID: PATERNO' GLI ATTUALI SOGGETTI POSITIVI SONO 44

Arriva l'aggiornamento del bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un netto miglioramento sulla...

Arriva l'aggiornamento del bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un netto miglioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra un netto calo delle persone attualmente positivi che sale a 44 un aumento di 1 soggetto positivo al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 29 Luglio 2021

Piccolo peggioramento pure i dati sul numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 4 soggetti, una persona in piu' rispetto al dato del 29/07/2021

Aumenta pure il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale a 86 quindi +6 soggetti in meno' rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 44 soggetti (+1) rispetto ad i dati del 29/07/2021

OSPEDALIZZATI 4 soggetti (+1) rispetto ad i dati del 29/07/2021

QUARANTENA 86 (+6 ) rispetto ad i dati del 29/07/2021

Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 30/07/2021 ORE 13:30

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 44 di cui 4 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 86. I dati sono in continuo aggiornamento.

DATI SICILIA

Sono 724 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 13.233 tamponi processati nell'isola.

L'incidenza sale ancora fino quasi al 5,5%.

L'isola oggi è terza per i nuovi contagi giornalieri in Italia dietro Veneto e Lazio.

Gli attuali positivi sono 9.945 con un aumento di altri 520 casi.

I guariti sono 200 mentre nelle ultime 24 ore si registrano 4 nuove vittime esattamente come ieri e il totale dei decessi sale a 6.043. Sul fronte ospedaliero sono adesso 298 i ricoverati, 2 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva adesso sono 30 i ricoverati, uno in più.

Questi i dati dei contagi per provincia: Palermo 177, Messina 141, Catania 112, Agrigento 94, Caltanissetta 88, Trapani 73, Siracusa 29, Enna 10. Ragusa zero.

DATI ITALIA

Sono 6.619 i contagi da coronavirus in Italia oggi, venerdì 30 luglio 2021, secondo i dati - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 19 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 247.486 tamponi, il tasso di positività è al 2,67% (stabile rispetto a ieri, 2,7%). In terapia intensiva si trovano 201 pazienti, +7 rispetto a ieri con 20 ingressi nelle ultime 24 ore. I ricoverati con sintomi sono 1.812 (+82). Sono 4.132.510 i dimessi e i guariti (+2.117) e 82.962 gli attualmente positivi (+4.478). Ieri i casi erano stati 6.171 e i decessi 19. I nuovi morti portano a 128.047 il totale delle vittime da inizio emergenza.

