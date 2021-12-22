COVID PATERNO': I CASI SALGONO A 202, 407 IN QUARANTENA

Sono 11 i nuovi casi di Coronavirus registrati a Paternò nelle ultime 24 ore, sale quindi a 202 il totale dei cittadini positivi.Rispetto al precedente bollettino emesso da parte dell'Amministrazione...

Sono 11 i nuovi casi di Coronavirus registrati a Paternò nelle ultime 24 ore, sale quindi a 202 il totale dei cittadini positivi.

Rispetto al precedente bollettino emesso da parte dell'Amministrazione in data 17 Dicembre 2021 i dati evidenziano un netto peggioramento della situazione epidemiologica a Paternò.

Dati invariati per i dati sul numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 9 soggetti, identico dato rispetto al dato del 21/12/2021

Aumenta il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale a 407 quindi 17 soggetti in piu' rispetto ai dati del precedente bollettino

I DATI DI OGGI 21/12/2021

POSITIVI 191 soggetti attualmente positivi (+ 11 rispetto dal 21 Dicembre 2021)

OSPEDALIZZATI 9 soggetti (= rispetto dal 21 Dicembre 2021)

QUARANTENA 407 (+ 17 rispetto dal 21 Dicembre 2021)

Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 22/12/2021 ORE 16:30

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 202 di cui 9 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 407. I dati sono in continuo aggiornamento.

DATI SICILIA

Sono 1.410 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 35.091 tamponi processati in Sicilia.

Il giorno precedente i nuovi positivi erano 1.432.

Il tasso di positività scende al 4% ieri era al 4,5%.

L'isola è all'ottavo posto per contagi, al primo c'è la Lombardia con 10.569 casi, al secondo posto il Veneto con 4.522 casi, al terzo il Piemonte con 3.290 casi, al quarto la Campania con 2.650 casi, al quinto posto il Lazio con 2.497 casi, al sesto l'Emilia Romagna con 2.179 casi, al settimo posto la Toscana con 2.038 casi.

Gli attuali positivi sono 22.404 con un aumento di 470 casi. I guariti sono 963 mentre le vittime sono 17 e portano il totale dei decessi a 7.381.

Sul fronte ospedaliero sono 634 ricoverati, con 29 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 73, 6 casi in più rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province: Palermo con 203 casi, Catania 386, Messina 193, Siracusa 180, Ragusa 57, Trapani 144, Caltanissetta 152, Agrigento 11, Enna, 124. (ANSA).