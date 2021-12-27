COVID PATERNO': PEGGIORANO I CASI IN CITTÀ, SONO 265 GLI ATTUALI POSITIVI E 502 I SOGGETTI IN QUARANTENA
Aumentano i casi in città, rispetto al precedente bollettino emesso da parte dell'Amministrazione in data 23 Dicembre 2021 i dati evidenziano un peggioramento della situazione epidemiologica a Patern...
Aumentano i casi in città, rispetto al precedente bollettino emesso da parte dell'Amministrazione in data 23 Dicembre 2021 i dati evidenziano un peggioramento della situazione epidemiologica a Paternò.
Sono 59 i nuovi casi di Coronavirus registrati a Paternò rispetto all'ultimo aggiornamento che risale a 4 giorni fa, sono quindi 265 il totale dei cittadini attualmente positivi al Covid-19.
Peggiorano pure i dati sul numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 11 soggetti, due soggetti in piu' rispetto al precedente bollettino.
Aumenta il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale a 502 quindi 87 soggetti in piu' rispetto ai dati del precedente bollettino
I DATI DI OGGI 27/12/2021
POSITIVI 265 soggetti attualmente positivi (+59 rispetto dal 23 Dicembre 2021)
OSPEDALIZZATI 11 soggetti (+2 rispetto dal 23 Dicembre 2021)
QUARANTENA 502 (+ 87 rispetto dal 23 Dicembre 2021)
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 27/12/2021 ORE 13:15
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 265 di cui 11 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 502. I dati sono in continuo aggiornamento.